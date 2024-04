Tbilisidə parlament binası yaxınlığında aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşmalar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılardan bəziləri saxlanılıb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi də etirazçılarla polis arasında gərginlik olduğunu açıqlayıb. Qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları xarici agentlər haqqında qanuna etiraz edir.

