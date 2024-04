TƏBİB sürücülərə təcili yardım avtomobillərinə yol verməklə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı videomüraciət hazırlanıb.

Videomüraciətdə yollarda təcili yardım avtomobillərinə yol verməyin nə qədər zəruri və həyati əhəmiyyətli olması qeyd olunub.

