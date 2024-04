“Bitcoin” son 24 saat ərzində təxminən üç min dollar ucuzlaşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bir gün əvvəl “Bitcoin”in dəyəri 66 min ABŞ dollarını keçmişdi.

Aprelin 16-na keçən gecə ilk kriptovalyutanın məzənnəsi təxminən 5% azalaraq USDT stabilkoini ilə cütlükdə 62 min dollara düşüb.

Analitiklər hesab edirlər ki, geosiyasi vəziyyət, eləcə də dolların möhkəmlənməsi “Bitcoin” məzənnəsinə təsir göstərir.

