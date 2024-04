Tərtərdə ağır qəza - Ölən var / FOTO

Tərtər rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun Tərtər rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

"VAZ-2107" markalı avtomobillə "BMW" markalı maşının toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri, 1989-cu il təvəllüdlü İsrafil Həsənov ölüb. "BMW" markalı avtomobilin sürücüsü 1975-ci il təvəllüdlü Rövşən Əliyev isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktı Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı təsdiqləyib.

Faktla bağlı Tərtər RPŞ-də araşdırma aparılır.

