Tanınmış aparıcı Aytən Səfərova avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Hövsan-Zığ yolunda baş verib. O, idarəetməni itirərək yolun kənarındakı maneəyə çırpılıb. Aparıcının xəsarət aldığı bildirilir.

Hadisə yerindən görüntünü təqdim edirik:

