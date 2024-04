Ötən il Azərbaycanda neft kəmərlərində 3,8 min ton itki olub, bu da illik müqayisədə 31% çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 2022-ci ildə respublika üzrə neft kəmərlərində itkilər 2,9 min ton təşkil edib.

Qeyd edək ki, ötən il magistral neft kəmərləri ilə 39 753,2 min ton neft nəql edilib ki, bu da illik müqayisədə 5,2% çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.