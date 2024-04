Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılmasına başlanıldığını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peskov bu haqda Rusiya KİV-lərinin sualını cavablandırarkən bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.