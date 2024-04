Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Patrul polisi idarəsi Tbilisidəki etirazçılara xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdarlıqda bildirilir ki, aksiya zamanı hər hansı pozuntu olarsa, polis qanuna uyğun hərəkət edəcək. Məlumata görə, hazırda polis ərazidədir.

Qeyd edək ki, nümayişçilər “Xarici təsirin şəffaflığı haqqında” qanun layihəsinə etiraz edir. Bundan əvvəl polislə etirazçılar arasında gərginlik müşahidə edilmişdi.

