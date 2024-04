Azərbaycanda ərzaq qiymətləri ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında bildirilib ki, bu ilin yanvar-mart aylarında ölkədə qida məhsullarının qiyməti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə enib.

Bəs ucuzlaşan qidalar hansılardır?

Daha ətraflı “Xəzər Xəbər”in süjetində:

