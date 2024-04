Abşeron rayonu Fatmayı qəsəbəsində evlərdən birindən 8000 manat pul və 8000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat verib.

Bildirilib ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən İlkin Həşimov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

