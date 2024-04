Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən Bakı Dairəvi avtomobil yoluna çıxış hissədə (estekadadan YDM-dək) hərəkət məhdudlaşdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmir işləri ilə əlaqədar həmin ərazidə sabah saat 08:00-dan 21 aprel saat 22:00-dək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağan ediləcək.

Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə edilib.

