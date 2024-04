Hamamda ölən qız və oğlanın qonşuları danışdı - TƏFƏRRÜAT

Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 18-də Ramana qəsəbəsində evdən iki nəfərin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oğlan və qız hamam otağında boğularaq həyatlarını itirblər. İlkin ehtimala görə, onların boğulmasına səbəb dəm qazı olub. Sözügedən ailənin qonşuları hadisə barədə "ATV Xəbər"ə danışıblar.

Dünyasını dəyişənlərdən biri 37 yaşlı Ələmdar Babayev subay olub və valideynləri ilə yaşayıb. Qız isə uşaq evində böyüyüb. Onların necə tanış olduğunu isə valideynləri də bilməyib. Sadəcə Ələmdar Babayevin qıza yazığı gəldiyi üçün himayə edib.

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.