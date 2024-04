İsrail Suriya ərazisinə aviazərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ölkənin şimalındakı hava hücumundan müdafiə obyektləri vurulub.

Nəticədə bir sıra infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Hələlik insan tələfatı barədə məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, ötən gecə İsrail qüvvələri İran ərazisindəki obyektlərə də zərbələr endiriblər.

