Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış aparıcı Aytən Səfərovanın düşdüyü qəza zamanı gənc dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyatını itirən gəncin sevgilisi onun məzarını ziyarət edib. Bu barədə Baku tv görüntülər yayımlayıb.

