"Qalatasaray" ulduz futbolçu üçün rəsmi təklif göndərdi

"Qalatasaray" heyətini gücləndirmək üçün səylərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" "Lion"un ulduzu Georges Mikautadze üçün rəsmi təklif göndərib. "TRT Spor"un məlumatına görə, "Qalatasaray" Mikautadze üçün "Lion"a 17 milyon avro təklif edib. Gürcü ulduzu 18 milyon avroya transfer edən "Lion" transferdən daha çox gəlir əldə etmək istəyir. Buna görə də, “Lion”un daha böyük məbləğə razılıq verəcəyi deyilir. "Qalatasaray" Mikautadzeni 17 milyon avroya heyətinə qatsa, bu, Superliqa tarixində 4-cü ən bahalı transfer olacaq.

Qeyd edək ki, “Lion” klubunun aşağı liqaya düşmə ehtimalı var. Buna görə də, bəzi futbolçular klubdan ayrıla bilər. "Qalatasaray" da futbolçunun bu istəyindən istifadə etməyə çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.