Bakının Sabunçu rayonu sakini xəbərə olmadan vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şikayətçi İldırım Hüseynov e-sosial.az portalına daxil olduğu zaman ona əmək müqaviləsi bildirişinin gəldiyini deyib.



"Daha sonra təyin edildiyim vəzifəyə uyğun olaraq maaşın da qeyd olunduğu gördüm. Portalda mənim üçün aylıq 380 AZN əməkhaqqının təyin edildiyi barədə məlumat qeyd olunub”.

Ətraflı ATV-nin süjetində:

