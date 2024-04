3 və 4 gün olmaqla iki dəfə tətil olacaq - Tarixlər

May ayı ərzində iki dəfə - 3 və 4 gün olmaqla ardıcıl qeyri-iş günləri olacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 9 May Qələbə Günü 4-cü günə təsadüf edir, 11 və 12 may isə istirahət günləridir. O cümlədən bu il 28 May Müstəqillik Günü 2-ci günə düşür, 25 və 26 may tarixləri isə şənbə-bazardır.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, qeyri-iş günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin 10 may tarixini özündən əvvəlki həftənin istirahət günlərindən biri ilə əvəzləyərək, 4 gün ardıcıl qeyri-iş günü elan edəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda, 25 may şənbə günü ilə 27 may iş gününün yerinin dəyişdiriləcəyi və 26-28 may tarixlərinin ardıcıl qeyri-iş günü olacağı mümkündür.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin bu barədə rəsmi qərarı hələ elan edilməyib.