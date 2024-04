Səhər saatlarında Sumqayıt şəhərində avtomobil yanıb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 4 radələrində Sumqayıtda, bulvar ərazisində baş verib. 10-XM-039 dövlət nömrə nişanlı “BMW F10” markalı maşın yanaraq yararsız hala düşüb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

