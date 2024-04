72 yaşlı qadın itkin düşdü - FOTO

Bakının Sabunçu rayonunda 72 yaşlı qadın itkin düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində qeydiyyatda olan 1952-ci il təvəllüdlü Danilova Nadejda Alekssandrovna yaşadığı ünvandan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Həmin şəxsdən bu günə qədər heç bir xəbər əldə etmək mümkün olmayıb.

Fotodakı şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102” Xidməti Zəng Mərkəzinə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 012-590-22-42, 425-02-02 şəhər və 055-207-08-88 mobil nömrəsinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

