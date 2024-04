Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının növbəti iclasının tarixi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti iclasın aprelin 24-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəlki iki iclasda komissiyaya daxil olan 200-dən artıq müraciətə baxılıb.

