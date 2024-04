Bakı Apellyasiya Məhkəməsində “Xural” internet televiziyasının həbsdə olan rəhbəri Əvəz Zeynallının barəsindəki hökmdən verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, məhkəmədə qərar elan olunub.

Qərara əsasən, şikayət təmin edilməyib.

Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallıya Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 və 312-1.1-ci maddələri ittiham verilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsin hökmü ilə Əvəz Zeynallı 9 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

