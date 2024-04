Bakıda 16 yaşlı qız kredit ödənişi adı ilə evdən çıxıb və qayıtmayıb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, yeniyetmənin atası qızının təzyiq altında olduğunu, onun təhsil almaq istədiyini deyib. O bildirib ki, övladı yanvar ayından etibarən tibb kursuna gedirdi.

DİN-dən qız və oğlanın hazırda Şamaxı rayonunda olduğu açıqlanıb. Onlarla bağlı qanunamüvafiq tədbirlər görüləcək.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

