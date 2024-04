Türkiyə Superliqasının 34-cü həftəsində “Hatayspor” “Başakşihir” matçında azərbaycanlı futbolçu Renat Dadaşov qol vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Hatayspor”un formasını geyinən həmyerlimiz 73-cü dəqiqədə fərqlənib.

Həmin qolu təqdim edirik:

