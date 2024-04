Sosial şəbəkələrdə aprelin 20-də Ceyranbatan su kanalının Sumqayıt şəhərinin “Stansiya Sumqayıt” adlanan ərazisindən keçən hissəsində batan və 7 gün sonra meyiti tapılan 13 yaşlı İbrahim Əliyevin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az sözügedən fotonu təqdim edir.

Qeyd edək ki, 2011-ci il təvəllüdlü İbrahim Samir oğlu Əliyevin cəsədi bu gün günorta saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin dalğıcları tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

