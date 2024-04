İcra başçısı təyin olunan Ovni Muradov kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Ovni Muradov Naxçıvan MR Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təyinatadək O. Muradov Naxçıvan MR-in təhsil nazirinin müavini vəzifəsini tutub.

Bir müddət təhsil naziri vəzifəsi vakant olduğundan o, həmin vəzifəni də icra edib.

Bundan əvvəl isə O. Muradov Babək Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri olub. İxtisasca tarixçi olan Ovni Muradov həm də, keçmiş Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının (hazırkı Dövlət İmtahan Mərkəzi) məktəblilər üçün Tarix testlər toplusunun müəlliflərindən biridir.

