Rusiya ordusunun atəşə tutması nəticəsində Xarkovda partlayışlar meydana gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, nəticədə 1 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

Hazırda şəhərdə həyəcan siqnalı elan edilib.

