2024-cü ilin aprel ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımının (ÜDSY) məbləği 9,5% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan xəbər verilib.

Beləliklə, ötən ilin aprel ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ÜDSY-nin məbləği 440,4 manat idisə, 2024-cü ilin müvafiq dövründə bu məbləğ artaraq 482,0 manat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.