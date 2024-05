Amin əsir düşdüyü yerdə - Bu dəhşətləri ilk dəfə AÇIQLADI

Vətən müharibəsi qazisi Amin Musayev ilk dəfə ermənilərə əsir düşdüyü yerdə olub.

Metbuat.az bildirir ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin qızğın döyüşlərindən birinin getdiyi Şuşa-Xankəndi istiqamətində ağır yaralanan Amin həmin anları xatırlayıb:

“Yerimi dəyişəndə güllə yarası aldım. Qışqırıb döyüş yoldaşıma dedim ki, yaramı bağla. Söylədi ki, əlimi qabağa gətirə bilmirəm. Kürəyi qəlpə ilə dolu idi. Döyüş yoldaşıma dedim ki, mənim üçün bir dənə siqaret yandır. Elə bildim ki, ölürəm. Siqareti çəkib özümdən getdim. Ayılanda gördüm ki, yanımda şəhid var. Başımı onun üstünə qoyub yatdım”.

A.Musayev əsir götürüldükdən sonra başına gətirilən dəhşətlərdən də danışıb:

“Məni videoya çəkib, istəmədiyim bir şeyi dedirtmək istədilər. Qəbul etmədiyimə görə boynuma isti su töküb, yandırdılar. Gecələr projektoru elə qoyurdular ki, işıq üzümə vursun, yata bilməyim”.

Qazi əsir düşdüyü ərazidən üzərində qanı olan hərbi geyim formasını da tapıb.

