Azərbaycan Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının bu gün keçirilməsi nəzərdə tutulan iclası təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Komissiyanın üzvlərinə məlumat təqdim edilib.

