Mircamal Mircəlal oğlu Həşimov Sabirabad rayon təhsil sektoruna yeni müdir təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Qeyd edək ki, M.Həşimov bu təyinatadək Sabirabad şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin direktoru vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.