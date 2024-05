Xankəndidə doğulan sonuncu azərbaycanlının faciəvi ölümü - VİDEO

İşğal vaxtı ermənilərin daha bir azərbaycanlının başına gətirdiyi işgəncəli acı taleyi məlum olub. Belə ki, 1993-cü ildə Xankəndidə doğulan sonuncu azərbaycanlı körpəyə qarşı erməni tibb bacısı inanılmaz qəddarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İTV reportaj hazırlayıb.

Bildirilib ki, Hacıyevlər ailəsi əslən Kəlbəcərdəndir. Ailənin gəlini Gülcamal Quliyeva Kəlbəcərin işğalı zamanı əsir düşəndə hamilə olub. Ermənilər onu Xankəndiyə gətiriblər.

Oğlu Arzu burada anadan olub. Sağlam doğulan körpəsi iynə vurularaq iflic edilib.

O, cəmi 12 il yaşaya bilib.

Ətraflı “İTV Xəbər”in süjetində:

