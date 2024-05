“Dərnəgül-Həzi Aslanov” marşrutu üzrə hərəkət edən qatarın bir vaqonunun qapılarında sərnişin müdaxiləsi nəticəsində nasazlıq yaranıb.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “28 May” stansiyasında maşinist vaqon qapılarına baxış keçirib və qatarın sərnişinləri düşürülməklə xətdən çıxarılması zərurəti yaranıb.

Nəticədə, qatar stansiyanı, sərnişinsiz olmaqla, 6 dəqiqə yubanma ilə tərk edib.

