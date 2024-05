Fransa Rusiya və ya rus xalqı ilə müharibə aparmır.



Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron belə deyib. Makron Rusiya-Çin münasibətlərinə də toxunub. O bildirib ki, Fransa Çin və Rusiya arasında mövcud olan tarixi əlaqələrə hörmət edir.

