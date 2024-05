Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radev arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sahibə Qafarova X-da paylaşım edib.

Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, bu səfər ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişafına güclü təkan verəcək.

