Prezidentdən incəsənət xadimləri ilə bağlı Sərəncam

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səhnə fəaliyyəti ilə bağlı aparıcı incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama aşağıda adıçəkilən incəsənət xadimlərinin adları daxil edilib:

Abas-bəyli Könül Eldar qızı

Abaszadə Mələk Fuad qızı

Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı

Abdullayev İlkin Əşrəf oğlu

Abdullayeva Xurşud Lütfəli qızı

Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu

Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

Ağasiyev Tural Aydın oğlu

Ağayev Miraslan Əzizəli oğlu

Ağayeva Həcər Maqsud qızı

Allahverdiyev Ceyhun Kərim oğlu

Allahverdiyev Həbib Rəşad oğlu

Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı

Aşurov Mustafa Əhməd oğlu

Atakişiyev Firdovsi Nurəddin oğlu

Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı

Babayeva İnarə Əhməd qızı

Babayeva Töhfə Ağaəli qızı

Bağırova Sənubər Yusufovna

Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu

Bəşirov Xanlar Əyyub oğlu

Bəylərov Nəzər Rəhman oğlu

Cəbrayılov Elşən Şahin oğlu

Cəfərov Samir Qadir oğlu

Dadaşov Ceyhun Arif oğlu

Dadaşov Manaf Məcid oğlu

Eyvazova Ayan Fuad qızı

Eyyubov Musa Eyyub oğlu

Əfəndi Elçin Fərahim oğlu

Əfəndiyeva Xəlilova İlahə Əhsan qızı

Əhmədli Bəhruz Vaqif oğlu

Əhmədov Elşad Eldar oğlu

Əhmədov İlyas Əhməd oğlu

Əhmədova Aynur Əhməd qızı

Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı

Ələsgərova Əfqanə Elşad qızı

Əlili Hüseyn Azad oğlu

Əliyev Ələkbər Həsən oğlu

Əliyev Fərid Fərhad oğlu

Əliyev İqbal Adil oğlu

Əliyev Məhəmməd Əli oğlu

Əliyev Samir Asəf oğlu

Əliyeva Afət Məmməd qızı

Əliyeva Nərgiz Arzu qızı

Əliyeva Ülkər Sabir qızı

Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu

Əmirbəyova Rita Cəmil qızı

Əsədov İlham Əsəd oğlu

Əzizov Əzizağa Ağayar oğlu

Ferştandt Anton Sergeyeviç

Gözəlova İradə Vaqif qızı

Həmidov Elgün Rafik oğlu

Həsənquliyev Kazım Feyruz oğlu

Həsənov Bəhrəm Afət oğlu

Həsənov Kərim Abbas oğlu

Həşimov Orxan İlqar oğlu

Hüseynli Rauf Eyyub oğlu

Hüseynov Elnur Bəhrəmxan oğlu

Hüseynov Fizuli İsmət oğlu

Hüseynova Fəridə Malik qızı

Hüseynova İlahə Həsən qızı

Hüseynova Nərmin Mətləb qızı

Xanlarova Mehriban Aslan qızı

Xasiyev Səmədzadə Nadir oğlu

Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu

İbişov Tahir Fidayə oğlu

İbrahimov Fuad Natiq oğlu

İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

İmanov Vaxtanq Yaşar oğlu

İmranova İnna Aleksandrovna

İskəndərova Sənubər Sabir qızı

İsmayılova Şəhla Əli qızı

Kərimov Elnur Umbay oğlu

Kərimov Loğman Seyfulla oğlu

Kərimova Nərgiz Faiq qızı

Kuxmazova Yulizana Şəfiyevna

Qasımova Zümrüd Bəxtiyar qızı

Qeybullazadə Natəvan Əhlulla qızı

Qəhrəmanov Abbas Əhməd oğlu

Qəmbərli Ayaz Vahab oğlu

Qibləliyev İsrafil Arif oğlu

Quliyev Cəmil Elşad oğlu

Quliyev Elxan Əli Bala oğlu

Quliyev Əyyub Ramiz oğlu

Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu

Quliyeva Səbinə Kasumovna

Qurbanov Cahangir Qafar oğlu

Qurbanov Rövşən Oktay oğlu

Qurbanova Lalə Dəmir qızı

Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı

Mehdiyev Oqtay Nüsrət oğlu

Mehmandarov Mustafa Adil oğlu

Mehrəliyev Vüsal Akif oğlu

Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu

Məmməd Lalə Mirzəli qızı

Məmmədli Şamil Kamil oğlu

Məmmədov Anar Ramiz oğlu

Məmmədov Ayşad Kamal oğlu

Məmmədov Emil Əfrasiyab oğlu

Məmmədov Hakim İlham oğlu

Məmmədov Murad Məmməd oğlu

Məmmədov Ramil Şamil oğlu

Məmmədov Sabir Novruz oğlu

Məmmədova Fəridə Kamal qızı

Məmmədova Səkinə Çapay qızı

Mikayılov Mikayıl Şamil oğlu

Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı

Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç

Mirzəyev Rafiq İsmayıl oğlu

Mirzəyeva Vəfa Rafiq qızı

Mirzəzadə Nicat Qərib oğlu

Musayeva Şükufə İmran qızı

Mustafayev Vüsal Sədaqət oğlu

Mürvətova Hüsniyyə Vaqif qızı

Nəbiyeva Səmayə Kazım qızı

Nəsibova Rada Ziyad qızı

Nəzərov İlham İslam oğlu

Novruzova Kəklik Vəliəddin qızı

Oduşev Timur Vladislavoviç

Osmanov Fuad Tacəddin oğlu

Poladov Əkrəm Nicad oğlu

Rəcəbli Məmməd Qüdrət oğlu

Rəfiyeva Aidə Fazil qızı

Rəhmanov Rəhman Tofiq oğlu

Rəsulov İsrafil Fərhad oğlu

Rüstəmov Elşən Mərdan oğlu

Rüstəmov Nurlan İbrahim oğlu

Rüstəmov Rüstəm Qərib oğlu

Rzayeva Vəfa Əliseyran qızı

Rzayev-Sarabski İsfar Aydın oğlu

Sadıqov Anar Babalı oğlu

Salahov Əbülfət Yusif oğlu

Salmanov Nicat Fərhad oğlu

Seyfullayev Anar Ağaverdi oğlu

Səfərov Rəşad Süleyman oğlu

Səfərova İlahə Qiyas qızı

Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu

Səmədov Şükür Hacıbala oğlu

Şahbazova Esmiralda Məmmədəli qızı

Şərifəliyeva Səidə Vahid qızı

Tağıyev Cəfər Vəli oğlu

Tağızadə Mahir Tahir oğlu

Vahabzadə Səbinə Qulam qızı

Vəliyeva Leyli Fətulla qızı

Vəliyeva Nigar Natiq qızı

Yahyayev Taleh Saleh oğlu

Zaliyeva Mehriban Əskəralı qızı

Zeynalov Azər Zeynalabdın oğlu

Zəki Mehriban Mürvət qızı

Zülfüqarova Əminə Cahangir qızı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.