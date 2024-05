ARB TV-nin aparıcısı Aynur Bağırovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda müğənni Zenfira İbrahimova məlumat yayıb. O bildirib ki, A. Bağırovanın övladı Sevgi bu gün dünyasını dəyişib.

