Türkiyə İraqda əməliyyatlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.



Məlumata görə, son həftələrdə İraqın şimalında öldürülən terrorçuların sayında artım var.



Bildirilib ki, bu yay İraqın şimalında “kilid” qapanacaq. Buna görə də, sürətli və mütəmadi əməliyyatlarla terrorla mübarizə davam etdirirlir.



