Türkiyənin Antalya şəhərində təyyarə qəzalı eniş edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarənin ön təkəri partlayıb. Bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə yerli vaxtla saat 11:00-da Köln-Qazipaşa reysini həyata keçirən təyyarədə baş verib.

