Rusiyalı reper Oksimiron (əsl adı Miron Fyodorov) axtarışa verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyi müvafiq qərar qəbul edib.



Xarici agent kimi tanınan reperin adı ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat bazasına daxil edilib.



Buna səbəb reperin sosial media hesablarında ordunu gözdən salan video yayımlaması və silməməsi olub.



