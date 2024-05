UEFA Çempionlar Liqasında (ÇL) həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyanın “Bavariya” (Münhen) klubunun müdafiəçisi Alfonso Deyvisin yarımfinal mərhələsində İspaniya “Real”ı (Madrid) ilə cavab görüşündə vurduğu qol ən yaxşı seçilib.

Həmin matç "Kral klubu"nun qələbəsi ilə başa çatıb - 2:1.

Qeyd edək ki, "Real"nı finaldakı rəqibi Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) kollektivi olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.