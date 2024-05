ABŞ Prezidenti Co Baydenin fəaliyyəti dövründə ABŞ-dan Ukraynaya yardımın ümumi həcmi 51,3 milyard dolları ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin hesabatında məlumat qeyd edilib. Hesabatda qeyd edilib ki, bu məbləğin 50,6 milyard dolları Ukraynaya hərbi əməliyyatın başlamasından sonra göndərilib.

