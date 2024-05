Bu ilin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi daxilolmaları üzrə proqnoz 118,1 % icra edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2024-cü ilin 4 ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 63 milyon manat vergi daxil olub

Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 23,3 % və ya 11,9 milyon manat çoxdur.

