Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndini Ermənistanla cəmi bir kilometr yol ayırır.

Elə bu ərazidə yaşayan kəndlilər də erməni qonşularını yaxşı xatırlayırlar, lakin ağrı-acılı günləri də unutmurlar. Onlar Tovuza gedib-gəliblər, əlibəylililər də Tovuzqalaya.

Daha sonra mehriban çağları atəş səsləri əvəz edib.

Bəs görəsən sərhədlərin delimitasiyasından sonra ermənilərlə yenə gediş-gəliş olacaqmı?

Mövzu ilə bağlı “İTV Xəbər Yekun” süjet hazırlayıb.

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.