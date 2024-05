FHN "Sədərək" ticarət mərkəzində yanğın olması barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sədərək" ticarət mərkəzi ərazsində yanğın olması barədə nazirliyin "qaynar xətt"inə hər hansı məlumat daxil olmasa da, sosial şəbəkədə yanğın barədə yayılan görüntülər araşdırılıb.

Araşdırma zamanı ticarət mərkəzində fəaliyyət göstərən sahibkarlardan birinin özünə məxsus ərazidə məişət tullantılarını yandırdığı məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.