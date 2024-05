Qeyri-sabit hava qiymətlərə təsir edəcək? - AÇIQLAMA

"Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları açıq sahədən yığılmır. Ona görə də, hal-hazırda bütün bazara çıxan məhsullar hamısı istixana məhsullarıdır. Pomidor, xiyar, lobya, badımcan, hətta kartof da istixana məhsuludur".



Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı ekspert Akif Nəsirli deyib. Ekspertin sözlərinə görə, havaların yağışlı keçməsi məhsul yığımına o qədər də təsir etmir:

"Havalar yağışlı keçəndə məhsul yığımı açıq sahədə azalırdı. Azaldığına görə, qıtlıq yaradırdı və qiymət bahalaşırdı. Tələb təklifi üstələyirdi. Hazırda yağışların yağması məhsul yığımına təsir etmir. Ona görə də, bundan sonra kənd təsürrüfatı məhsullarının bahalaşması gözlənilmir.

Havaların soyuq keçməsi bitkilərin inkişafını ləngidir. Havalar istiləşdikcə, kənd təsərrüffatı malları ucuzlaşacaq. Hansı bölgədə dolu yağıbsa, güclü külək əsibsə, o bölgədə meyvələrin məhsuldarlığına təsir edə bilər".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

