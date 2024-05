Aparıcı Namidə İsayeva "Akademik M. Ə. Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası”nın İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə bölmə müdiri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. "TƏBİB ailəsində yola davam. Görüləcək işlər çox, məsuliyyət böyük…", deyə Namidə İsayeva qeyd edib.

