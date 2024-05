Əməkdar artist Mehriban Xanlarova Real TV-yə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, müsahibəsində sənətilə ilə yanaşı, indiyədək yaşadığı çətin həyat şəraitindən də söz açıb. Valideynlərinin lal-kar olduğunu bildirən Əməkdar artistin 8 nəfərlik ailə üzvü ilə birlikdə 24 kv.m-lik evdə yaşadığı məlum olub.

Ətraflı videomüsahibədə:

