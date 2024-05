Bankların yeni işbazlığı: “Məcburi kredit kartı verilir” - VİDEO

Vətəndaşların bankdan istehlak krediti götürərkən yaşadığı problemlərdən biri də məbləğin üzərində məcburi şəkildə kredit kartının verilməsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, müştəri içində müəyyən vəsait olan bu kartı götürməkdən imtina etdikdə isə yalnız bir ay sonra geri qaytarmağın mümkün olduğunu deyirlər.

Bank məsələləri üzrə ekspertlərin sözlərinə görə, hətta vətəndaşları cəlb etmək üçün kartdan istifadə zamanı məbləğin üzərinə faiz gəlmədiyini deyərək, onlara yanlış məlumatlar verilir.

Bəs vətəndaş bu kimi hallarla qarşılaşdıqda nə etməlidirlər?

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.