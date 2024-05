Nərimanov parkı nə vaxt açılacaq? - AÇIQLAMA

Nəriman Nərimanov adına istirahət parkı bir ildən çoxdur ki, təmirə bağlanıb. Parkda tikinti işləri hələ də yekunlaşmayıb. Parkın təmirinin yubanması ərazidə fəaliyyət göstərən iaşə obyektlərinin işçiləri ilə yanaşı, parkın ətrafındakı səkidən istifadə edən vətəndaşların da narazılığına səbəb olur. Bəs görəsən, parkda işlər nə vaxt yekunlaşacaq?

Məsələ ilə bağlı Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq.

İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, parkın istifadəyə veriləcəyi dəqiq tarix bəlli olmasa da, yaxın zamanda işlərin yekunlaşacağı gözlənilir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

