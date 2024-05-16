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Dünya üzrə mövsümün ən nüfuzlu futbolçusu seçildi

Dünya üzrə mövsümün ən nüfuzlu futbolçusu seçildi
21:45 16 May 2024
168 İdman
Anar Türkeş
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“CIES Football Observatory”nin 464-cü buraxılışı 2023/2024 mövsümündə dünyanın 54 liqasında çıxışları ilə yarışlara ən çox təsir edən oyunçuları açıqlayıb. Hər bir oyunçunun xalı 100 ballıq sistem üzrə hesablanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri 98,5 xal toplayaraq bu mövsüm dünyanın ən nüfuzlu futbolçusu kimi tanınıb.

İlk beşliyi ardıcıl olaraq tamamlayanlar Qranit Caka (92,3, “Bayer 04” (Leverkuzen), Martin Odeqaard (89,9, “Arsenal”), Florian Virtz (89,2 “Bayer 04” (Leverkuzen) və Toni Kroos (89,0 “Real Madrid”) olublar.

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